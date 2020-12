SpaceX: ecco i danni che SN9 ha riportato dopo l'ultimo 'mancamento'

Di recente il prototipo SN9 di Starship, la navetta spaziale di nuova concezione della SpaceX, ha subìto un piccolo incidente, inclinandosi su di un lato e urtando la struttura di contenimento in cui era collocata. Ora possiamo visionare i primi danni al razzo.

Starship è l'astronave principale di Elon Musk per rendere sempre più reale il suo sogno di un Marte colonizzato. Il fondatore e CEO di SpaceX sta lavorando sodo per rendere operativa la navetta, e in questi mesi abbiamo visto come i vari prototipi - via via sempre più completi e nella loro "forma finale - siano stati testati senza sosta.

Di recente il prototipo SN8 è stato protagonista anche del primo vero volo di Starship: un viaggio fino a 12.5km di quota per poi ritornare sul pad designato in modo controllato, atterrando con una spettacolare esplosione. Dopo quell'evento sarebbe venuto il turno del modello successivo, SN9, che avrebbe dovuto essere già in posizione per i test da lunedì ma, come vi abbiamo raccontato, il prototipo ha avuto un "mancamento" e si è accasciata.

L'incidente sembra esser stato causato dall'eccessivo peso del razzo (mai costruito prima d'ora per intero all'interno dell'edificio) ma - grazie alla lungimiranza degli ingegneri SpaceX i danno riportati dal vettore non sembrano così gravi. Come sappiamo infatti gli ingegneri che lavorano nella società hanno deciso come principale materiale di costruzione l'acciaio, piuttosto resistente e incredibilmente economico. Questo connubio gli permette di competere con le leghe di alluminio tipiche per i programmi spaziali che, sebbene più resistenti, sono molto più dispendiose.

SN9 è stata tirata fuori, riparata e rimessa nella struttura; nelle foto in calce alla news possiamo visionare i danni riportati alle alette aerodinamiche mobili. Probabilmente la loro presenza è stata provvidenziale per attutire il colpo e evitare danni più seri. Sebbene le valutazioni possano fermarsi solo ad un'occhiata esterna sembra che anche l'interno sia bene o male privo di problemi, e infatti la navicella potrebbe essere testata già da domani.

Le due alette interessate, una superiore e una inferiore sono state sostituite rapidamente e si spera che l'incidente non abbia grosse ripercussioni sul programma di lancio. Anche la struttura principale di contenimento non sembra essere stata danneggiata.