Quanto sono dannosi gli incendi negli Stati Uniti per la salute degli esseri umani?

Gli incendi nella West Coast che stanno distruggendo la California, l'Oregon e Washington non stanno soltanto creando un grosso buco negli ecosistemi e nelle tasche degli stati interessati, rischiano di diventare un bel problema, soprattutto, per la salute dei residenti della costa.

Questo non è un gravissimo problema soltanto per i residenti ma anche per chi vive distante, in quanto tutte queste sostanze carbonizzate non comprendono soltanto arbusti ma materiali sintetici delle case, degli edifici, dei negozi, delle auto. L'insieme di particelle emesse dai gas percorrono migliaia di chilometri per annidarsi in fondo ai polmoni di uomini, donne e bambini.

La vegetazione in sé, tra l'altro, rilascia una gran quantità di carbonio ed è solo la parte di sostanze visibili, in quanto il monossido di carbonio e l'anidrite carbonica sono visivamente impercettibili. La dottoressa Rebecca Hornbrook, chimica atmosferica della National Center For Atmospheric Research, è partita con uno speciale aereo a cui erano attaccati dei tubi che hanno analizzato le sostanze presenti nell'aria sopra ai devastanti incendi. La situazione non è proprio delle migliori.

Il benzene, ad esempio, resta nell'aria circa due settimane, la formaldeide invece uno, massimo due giorni e il fumo che contiene tutte queste particelle, in quattro o cinque giorni raggiunge altre zone, anche molto distanti. Hornbrook, tramite gli studi condotti su queste sostanze annuncia che, sebbene per il momento non vi siano rischi eccessivi per le zone più distanti raggiunte dal fumo, chi vive nella zona colpita direttamente dagli incendi inizia a correre effettivamente un po' di pericoli - questo dipende principalmente dalla durata e l'ampiezza delle fiamme che, dopo aver trasformato il cielo della California in un tappeto arancione, non sembrano voler regredire.