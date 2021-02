Quanto è dannoso il 5G? Cosa dicono gli studi ad oggi

Sin da quando il 5G ha iniziato a debuttare a livello mondiale, sono circolate sul web varie teorie sui possibili effetti sulla salute della rete di nuova generazione. Vediamo però cosa dicono gli studi ad oggi, 18 Febbraio 2021.

Partiamo col citare le dichiarazioni rese qualche anno fa da una deputata del Movimento 5 Stelle, in risposta ad alcune notizie pubblicate in rete. In Italia, infatti, i livelli di emissioni del 5G sono tra i più bassi, il che ha suscitato polemiche anche tra le compagnie telefoniche che hanno chiesto un innalzamento.

Posto questo, alcuni esperti dell'ISPRA, il Centro Radioelettrico Sperimentale G. Marconi e la Commissione Internazionale Radiazioni Non Ionizzanti, in collaborazione con l'Istituto Superiore di sanità hanno evidenziato che alcuni studi effettuati sulle cellule esposte a radiazioni 5G hanno mostrato un impatto inferiore rispetto a quelli rilevati con il 2G, 3G e 4G.

Sulla questione si è anche espressa l'FCC, che ha confermato l'assoluta sicurezza della rete per gli umani. In risposta ad alcune teorie del complotto, la Federal Communication Commission ha anche allontanato l'ipotesi secondo cui lo spettro radio del 5G danneggerebbe il DNA umano, per il semplice fatto che si tratta di radiazioni non ionizzanti.

Resta anche fermo che, sulla base delle attuali evidenze, la capacità di penetrazione delle onde 5G nei tessuti umani è molto bassa.