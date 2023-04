Quanto è dannoso riciclare cose che non possono essere riciclate?

Riciclare è una pratica sicuramente importante per l'ambiente, ma vi siete mai chiesti cosa succede gettando qualcosa che non può essere riciclato? Ad esempio, inserendo un pezzo di cartone all'interno del contenitore per la plastica, cosa potrebbe succedere? Le conseguenze sono più gravi di quello che pensate.

La miscela "non pura" potrebbe finire per essere reindirizzata alla discarica o per creare un materiale "difettoso" (nel frattempo l'Italia è stata premiata per il riciclo). "Qualsiasi tipo di contaminazione da riciclaggio, è un grosso problema", afferma Jordan P. Howell, professore alla Rowan University. "Qualsiasi tipo di contaminazione riduce la qualità complessiva delle cose che lasciano l'impianto di riciclaggio."

Secondo degli studi, questa contaminazione spesso viene fatta inconsciamente, perché non si capisce bene dove gettare un determinato tipo di materiale. Nel frattempo un rapporto stima che il tasso di contaminazione da riciclaggio (dove gli articoli sbagliati vengono messi nel contenitore per il riciclaggio) negli Stati Uniti è del 17%. Livelli così elevati rappresentano una minaccia significativa per la sostenibilità in generale, aumentando anche i costi.

"I materiali che non possono essere riciclati possono bloccare le macchine di lavorazione negli impianti di riciclaggio, il che può causare enormi ritardi", ha affermato Janet Yang, professoressa di comunicazione all'Università di Buffalo: "ciò significa un onere economico maggiore a causa dei sistemi di selezione danneggiati e la necessità di più manodopera per ripararli. Inoltre, causa più danni che benefici all'ambiente, poiché a volte potrebbe essere necessario buttare via un intero lotto a causa dei contaminanti".

