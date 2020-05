Danza tra due buchi neri produce lampi di luce più luminosi di un trilione di stelle

I buchi neri hanno una forza gravitazionale talmente potente che nemmeno la luce è in grado di sfuggirgli, quindi non possono essere osservati direttamente e sono molto difficili da studiare. Tuttavia, una coppia di buchi neri produce periodicamente lampi di luce estremamente luminosi, più luminosi di un trilione di stelle.

Dopo oltre 120 anni di osservazioni e decenni di costruzione di modelli di computer, gli astronomi hanno finalmente capito cosa stanno facendo questi mostri cosmici, grazie ai dati dell'ormai "deceduto" Spitzer Space Telescope della NASA. I due buchi neri "danzanti" si trovano a 3.5 miliardi di anni luce dalla Terra al centro di una galassia chiamata OJ 287. Il maggiore dei due è uno dei più grandi buchi neri mai trovati, con un peso di oltre 18 miliardi di volte la massa del Sole. L'altro invece, più modesto, è circa 150 milioni di volte la massa della nostra stella.

Due volte ogni 12 anni, il buco nero più piccolo passa attraverso il disco di accrescimento di quello più grande, creando i bagliori di luce. Questi lampi non si verificano in modo regolare: a volte potrebbero verificarsi solo un anno l'uno dall'altro, mentre altre volte fino a un decennio dopo. Nel 2018, un gruppo di ricercatori ha così pubblicato un nuovo modello che sostenevano potesse prevedere i bagliori entro quattro ore. In un nuovo studio, pubblicato martedì 28 aprile sul The Astrophysical Journal Letters, il team riferisce che le osservazioni di Spitzer su un flare del 31 luglio 2019 confermano la correttezza del loro modello.

"Quando ho verificato per la prima volta la visibilità di OJ 287, sono rimasto scioccato nel constatare che è diventato visibile a Spitzer proprio nel giorno in cui si prevedeva il successivo bagliore", afferma Seppo Laine, scienziato del Caltech/IPAC che ha supervisionato le osservazioni di Spitzer. Per elaborare questa previsione accurata, i ricercatori hanno dovuto tener conto delle onde gravitazionali e hanno preso in considerazione il "teorema del no-hair". Riducendo così il tempo previsto per la previsione da un giorno e mezzo a quattro ore.