Dario Moccia con Samsung Italia: una chiacchierata tra gaming e Gen Z

L'attenzione del colosso sudcoreano dell'Home Entertainment per il mercato videoludico è in crescendo. Dopo l'arrivo di Xbox Cloud su Smart TV Samsung 2021, le intenzioni del produttore in merito a questo settore sono ormai piuttosto chiare.

Non stupisce affatto, quindi, che Samsung punti fortissimo anche sulla comunicazione e, del resto, lo conferma anche la sua presenza al Milan Games Week & Cartoomics 2022.

Nel contesto della nuova edizione della settimana dedicata agli appassionati, Samsung ha riproposto la sua rubrica video What's Next. La nuova puntata, "Life is a game", la potrete recuperare direttamente in testa alla notizia. Tra gli ospiti di rilievo troviamo anche Dario Moccia e l'esperto di metaverso Lorenzo Capannari.

Nel corso del talk si toccheranno argomenti che riguardano direttamente l'intrattenimento e la tecnologia e il loro approccio alla Gen Z, sulla base dei dati di una nuova ricerca condotta da BVA Doxa per Samsung, secondo cui il 68% degli intervistati ritiene la tecnologia come un nodo cruciale per il proprio futuro, per lavoro, benessere e creatività.

Inoltre, un ragazzo su tre indica il gaming come abituale mezzo di intrattenimento, segno evidente della ormai indiscutibile diffusione del medium, mentre tra i 18 e i 29 anni gioca circa il 65% degli intervistati e ben il 75% della popolazione strettamente maschile.

Questi e tanti altri numeri verranno analizzati per comprendere meglio il mondo della Generazione Z. Vi auguriamo buona visione, ricordando anche che, sempre in casa Samsung, GeForce NOW ora supporta il 4K sulle Smart TV.