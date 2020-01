La Dark Mode di Facebook avvistata su Android in Italia, quando arriva per tutti?

Dopo l'arrivo del tema scuro su WhatsApp Beta, sembra proprio che Facebook stia testando la Dark Mode anche per quanto riguarda l'applicazione ufficiale per Android del popolare social network. Infatti, alcuni utenti hanno iniziato ad inviare delle segnalazioni in merito.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Android Police e come segnalato da vari utenti italiani su Facebook, l'azienda di Mark Zuckerberg sta eseguendo dei test legati al tema scuro, che sembrano essere destinati solamente a poche persone. Tuttavia, al momento, la Dark Mode non sembra funzionare esattamente nel modo sperato, come potete vedere dagli screenshot presenti in calce alla notizia.

Stiamo quindi parlando di una versione ancora embrionale, che era già stata avvistata tempo fa. Tuttavia, finora non erano ancora trapelati online degli screenshot provenienti dal nostro Paese e sembra quindi che i test svolti da Zuckerberg e soci stiano gradualmente raggiungendo sempre più persone.

Per quanto riguarda il rollout, fino a poco tempo fa si pensava che l'arrivo della funzionalità fosse imminente. Analizzando le segnalazioni emerse nelle ultime ore, però, sembra che ci sia ancora un po' di lavoro da fare prima di poter estendere a tutti la Dark Mode di Facebook. Insomma, non ci resta che attendere maggiori informazioni ufficiali, ma almeno sappiamo che l'azienda ci sta lavorando.