La Dark Mode di Facebook in Italia su Android: su alcuni OPPO c'è già

La Dark Mode per l'applicazione ufficiale di Facebook per dispositivi mobili non è ancora arrivata, nonostante se ne parli ormai da parecchi mesi. Tuttavia, ci sono alcuni produttori che stanno già fornendo delle soluzioni alternative per avere lo stesso una sorta di tema scuro.

L'arrivo di queste funzionalità sembra essere passato un po' in sordina, dato che sono in pochi coloro che ne hanno parlato. Tuttavia, in realtà si tratta di un passo importante, in quanto permette di avere la Dark Mode anche su applicazioni che non la implementano di default.

Infatti, come vi abbiamo già accennato nella nostra prova della Color OS 7.1 su OPPO Find X2 Pro, l'ultima versione della personalizzazione software dell'azienda cinese ha introdotto un'interessante funzionalità per la Dark Mode. In particolare, accedendo al percorso Display e luminosità > Modalità Scura > Modalità scura per app di terza parte (Beta), è possibile selezionare le applicazioni compatibili con la funzionalità implementata da OPPO e "forzare" il tema scuro.

In parole povere, una volta attivata la modalità scura di sistema, viene abilitata di default anche la funzionalità, ancora in Beta, che permette di utilizzare la Dark Mode su applicazioni di terze parti. Nel nostro caso, i software compatibili installati sono diversi, ma l'app più interessante è Facebook.

Infatti, questa funzionalità è molto attesa dagli utenti del social network di Mark Zuckerberg e, nonostante le prime avvisaglie di qualche tempo fa (che sembravano preannunciare un rollout imminente), in realtà il tema scuro sull'applicazione ufficiale di Facebook non si è ancora fatto vedere, se non in qualche test. La Dark Mode è invece arrivata sull'app Facebook Lite.

Ebbene, come potete vedere dagli screenshot presenti in calce alla notizia, la funzionalità implementata da OPPO è effettivamente in grado di creare una sorta di tema scuro. I risultati raggiunti non sono perfetti, ma vi ricordiamo che siamo ancora nella fase Beta e che l'obiettivo dell'azienda cinese è ambizioso: cercare di portare la Dark Mode anche sulle app degli sviluppatori che non l'hanno ancora implementata di default, in modo da fornire all'utente un'esperienza "univoca".

In ogni caso, l'applicazione Facebook con tema scuro di OPPO è già tranquillamente utilizzabile anche allo stato attuale, passando sopra a qualche inconveniente lato grafico. Questo ci fa capire quanto l'azienda cinese stia lavorando sul suo software con la ColorOS 7. Insomma, sembra proprio che il futuro della Dark Mode possa passare sempre più per funzionalità di questo tipo, che forniscono una nuova interessante possibilità agli utenti.