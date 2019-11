La Dark Mode di Facebook in rollout in Italia: ecco come attivarla

I primi utenti stanno iniziando a segnalare l'arrivo del tema scuro di Facebook in Italia. La notizia sta facendo il giro del mondo e sembra che la società di Mark Zuckerberg si stia adoperando per far avere la Dark Mode il prima possibile a tutti. Viste le segnalazioni, è molto probabile che il tema scuro sia imminente.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e Android Police, la Dark Mode di Facebook è in rollout e ha già raggiunto diversi utenti indiani, malesiani e italiani. Al momento, il tema scuro non è quindi ancora disponibile per tutti, ma tutto fa pensare che "l'aggiornamento" arriverà entro pochi giorni.

In ogni caso, vi ricordiamo che il tema scuro solitamente può essere attivato tramite l'apposita opzione delle Impostazioni. Gli utenti che possono abilitare questa funzionalità sono coloro che dispongono di Android 10 oppure iOS 13, ma in questo caso non è chiaro se ci saranno limitazioni o meno. Per farvi un esempio concreto, per attivare la Dark Mode, su Pixel 4 XL basta recarsi nel percorso Impostazioni > Display > Tema scuro e poi l'applicazione di Facebook si adeguerà di conseguenza.

Insomma, sembra proprio che a breve avremo finalmente la Dark Mode di Facebook. Se non avete ancora ricevuto "l'aggiornamento", dovete semplicemente attendere che il rollout venga portato a termine.