La Dark Mode nelle Google App non funzionerebbe sugli smartphone Samsung

Gli smartphone Samsung sono sempre in cima alle classifiche per la qualità del software installato nei suoi dispositivi. Senza ombra di dubbio infatti la One UI rappresenta un’eccellenza tra le varie personalizzazioni del panorama Android. Nonostante ciò, non è esente da difetti e la presenza di uno strano bug ne è la prova.

Facciamo riferimento ad un problema riscontrato con la Dark Mode, una funzionalità introdotta da Google con Android 10 e già presente sui device di altri produttori. L'implementazione di questa funzionalità da parte di Samsung è davvero ben riuscita. Tuttavia, il nuovo bug causerebbe il mancato funzionamento della modalità scura nell'app di Google.

Ad ogni modo, si tratterebbe di una problematica casuale. Un utente su Reddit ha riferito che la modalità scura non funzionerebbe a dovere sul proprio Galaxy S20. Un altro utente ha dichiarato di aver costatato il problema ma che poi tutto è tornato a funzionare regolarmente senza dover fare alcuna operazione. Inizialmente, il problema sembrava legato solo ai Galaxy S20 ma SamMobile ha riferito di averlo riscontrato anche con il Galaxy A70.

Non è tutto, perché alcune segnalazioni provengono anche dai possessori di un Galaxy S20 Plus, con la Dark Mode che funzionerebbe solo in determinate circostanze. Un reset dello smartphone risolverebbe solo inizialmente il problema salvo dopo qualche ora ripresentarsi nuovamente. Dopo aver risolto la vulnerabilità di tipo "0-click", la casa coreana si trova a dover affrontare una nuova difficoltà sui suoi dispositivi.

Ad ogni modo, il bug è rintracciabile nell'app di Google e non sarebbe causato dal software implementato da Samsung. Google dovrebbe rilasciare un aggiornamento nelle prossime ore in modo da risolvere definitivamente la problematica.

Fortunatamente, in casa Samsung, non tutto è negativo considerato che un suo smartphone è risultato il più venduto nel primo trimestre del 2020.