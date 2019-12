La Dark Mode e il nuovo look di Facebook in Italia: la nostra prova su desktop

Si parla ormai da tempo dell'arrivo della Dark Mode di Facebook in Italia, che sembra essere in rollout (anche se ci sta mettendo di più di quanto previsto). Tuttavia, a sorpresa, nelle ultime ore abbiamo ricevuto il tema scuro e il nuovo look del social network di Mark Zuckerberg su desktop. I test sono quindi già in corso anche nel nostro Paese.

In particolare, come potete vedere dagli screenshot presenti in calce alla notizia, Facebook ha già abilitato di default le novità per determinati utenti. Infatti, basta semplicemente accedere con il proprio account al sito Web ufficiale di Facebook e ci si trova dinanzi al messaggio "Ti diamo il benvenuto a una versione aggiornata e più semplice di Facebook".

Dopodiché, è possibile scegliere se impostare il tema chiaro o il tema scuro (Dark Mode). In seguito, questa opzione si può cambiare direttamente dalle opzioni del social network. Per quanto riguarda invece l'interfaccia grafica, troviamo parecchie differenze rispetto a quella tradizionale (come potete vedere nello screenshot "comparativo" che trovate qui sotto).

In linea generale, il nuovo look sembra riprendere un po' quello che abbiamo già visto sui dispositivi mobili. In alto troviamo infatti i pulsanti Home, Amici, Watch, Marketplace e Gruppi, in modo simile a quanto avviene su smartphone. Sulla destra è presente la classica lista di amici, ma adesso quest'ultima va a coprire buona parte della schermata e lo stesso vale per i pulsanti Home che si trovano sulla sinistra (anche se chiaramente molto dipende dalla risoluzione e dai soliti aspetti).

In basso a destra è presente un tasto "+" che consente di avviare una conversazione, mentre in alto a destra sono presenti le icone per Messenger, Notifiche e Account. Trattandosi di un test, Facebook ha inserito anche un pulsante "Fornisci un feedback", che permette agli utenti di dare un giudizio in merito al look.

Cambiamento radicale anche per quanto riguarda la visualizzazione delle pagine, che si avvicinano anch'esse alla visualizzazione "mobile", visto che troviamo i riquadri Informazioni, Foto e Video in bella vista. Un'altra novità consiste nella possibilità di utilizzare degli stili predefiniti per i post (Pulito, Semplice, Casual, Decorato, Titolo e Predefinito).

Insomma, Facebook su Desktop si sta rinnovando e l'introduzione della Dark Mode e le altre novità faranno sicuramente felici diversi utenti. Vi ricordiamo che al momento possono accedere al nuovo look solamente alcuni utenti selezionati.