La Dark Mode di WhatsApp in Italia, abbiamo trovato il modo di attivarla stabilmente!

Dopo il primo "assaggio" di qualche giorno fa, torniamo a parlare della Dark Mode di WhatsApp in Italia. Infatti, siamo riusciti ad attivarla stabilmente su un nostro dispositivo e possiamo quindi farvi vedere in anteprima come viene gestita questa funzionalità in italiano.

Ebbene, come potete vedere dagli screenshot presenti in calce alla notizia, gli sviluppatori stanno lavorando affinché il tema scuro si possa attivare direttamente dalle impostazioni dell'applicazione. In particolare, i passaggi previsti sono quelli che trovate di seguito.

Premere sull'icona dei tre puntini presente in alto a destra; Selezionare la voce Impostazioni; Pigiare sull'icona Chat; Fare tap sulla voce Tema; Posizionare su ON l'opzione Scuro; Premere su OK; Perfetto, adesso la Dark Mode di WhatsApp si attiverà stabilmente e potrete utilizzarla senza limitazioni. Tuttavia, dato che si tratta ancora di una funzionalità in sviluppo, potrebbe verificarsi qualche artefatto visivo. Nel nostro caso, come potete vedere dalle immagini che accompagnano l'articolo, tutto ha funzionato correttamente anche all'interno delle chat.

Quella descritta qui sopra è la procedura di base per attivare la Dark Mode di WhatsApp, quella che probabilmente gli utenti troveranno una volta che gli sviluppatori dell'app di messaggistica istantanea decideranno di abilitare questa funzione nella build stabile.

Ma come abbiamo fatto a far comparire l'opzione Tema? Ebbene, la procedura che abbiamo scovato non è stata delle più semplici da seguire e potrebbe creare malfunzionamenti ai dispositivi utilizzati, quindi vi consigliamo di procedere solamente se siete utenti esperti che hanno già effettuato con successo in passato diverse operazioni del genere. Né Everyeye né l'autore dell'articolo si prendono alcuna responsabilità in merito a malfunzionamenti causati dalla procedura riportata di seguito. Tutte le informazioni sono a scopo puramente indicativo.

Fatta questa dovuta premessa, vediamo insieme come è possibile far comparire la voce Tema.

È necessario disporre di un dispositivo con permessi di root. Ogni modello fa storia a sé da questo punto di vista, quindi non possiamo essere più precisi con le nostre indicazioni, ma sicuramente i più esperti avranno già uno smartphone/tablet "rooted" a disposizione. Per controllare se il vostro dispositivo dispone correttamente di questi permessi, vi consigliamo di utilizzare la comoda app Root Checker; Un secondo requisito importante è essere iscritti al programma Beta di WhatsApp. È possibile accedere a quest'ultimo tramite il link ufficiale al Play Store. Per completezza d'informazione, noi abbiamo utilizzato la versione 2.19.368 dell'app (che potete reperire tramite APK, sempre stando attenti ai siti da dove scaricate); È inoltre essenziale disporre di un'applicazione file manager in grado di sfruttare come si deve il root. Se non sapete dove rivolgere lo sguardo, vi consigliamo Solid Explorer; A questo punto, una volta installata e configurata l'applicazione di WhatsApp, aprite Solid Explorer (o un altro file manager), accedete alla partizione Root (solitamente si raggiunge tramite la tendina presente sulla sinistra) e recatevi nel percorso /data/data/com.whatsapp/shared_prefs; Successivamente, aprite il file com.whatsapp_preferences.xml con il vostro editor di testo di fiducia (Solid Explorer ne ha uno integrato) e aggiungete la "riga di codice" utilizzata dagli sviluppatori per attivare la Dark Mode, ovvero <boolean name="dark_mode" value="true" /> . Attenzione: è necessario piazzare questo tag XML all'interno del tag <map> , altrimenti non funzionerà. Se non siete esperti, vi consigliamo di posizionarlo nella penultima riga del file; Adesso, salvate il file e terminate il processo di WhatsApp. Per fare questo, solitamente basta recarsi in Impostazioni > Gestione Applicazioni > WhatsApp > Termina/Forza arresto; Perfetto, ora non vi resta che avviare WhatsApp e, se tutto è stato svolto correttamente, troverete l'opzione Tema.

Non sembrano esserci requisiti per quanto riguarda la versione di Android da utilizzare, visto che abbiamo portato a termine la procedura su un dispositivo montante Android 5.1. Tuttavia, è chiaramente necessario che lo smartphone/tablet supporti l'APK di WhatsApp, quindi deve esserci almeno la versione 4.0.3 di Android.



Insomma, stiamo sicuramente parlando di una procedura intricata e adatta a pochi, ma in questo modo abbiamo potuto farvi vedere in anteprima come procede lo sviluppo della Dark Mode di WhatsApp e farvi dare uno sguardo a come appaiono i relativi menu in italiano.