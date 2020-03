Dark Mode di WhatsApp: dove trovare l'opzione, screenshot e differenze tra Android e iOS

Ci sono voluti diversi mesi, ma finalmente la "telenovela" della Dark Mode di WhatsApp si è ufficialmente conclusa. Infatti, l'azienda di Mark Zuckerberg ha rilasciato questa funzionalità nella versione stabile delle sue applicazioni per Android e iOS. Tuttavia, ci sono diversi aspetti su cui discutere.

Perché potreste non trovare l'opzione della Dark Mode

Diversi utenti stanno segnalando di non aver ricevuto questa funzionalità. Ebbene, se non avete ancora a disposizione il tema scuro, i motivi possono essere molteplici. Innanzitutto, è importante sottolineare il fatto che. Questo significa che arriverà per tutti a breve, probabilmente entro pochi giorni.

Altro aspetto importante: per quanto riguarda iPhone e iPad, stando a quanto indicato nell'App Store e come potete vedere dallo screenshot presente in calce alla notizia, il tema scuro è disponibile solamente per dispositivi con iOS 13 (o superiore).



Inoltre, tenete bene a mente che l'impostazione automatica che attiva il tema scuro in base a quello impostato nel sistema è disponibile esclusivamente per gli smartphone e tablet con Android 10 (o superiore) e iOS 13 (o superiore). Per chi ha una versione di Android inferiore, invece, bisogna utilizzare la procedura di attivazione manuale.

Le differenze tra Android e iOS

La Dark Mode è molto simile tra le due versioni (Android e iOS), ma c'è qualche lieve differenza che è bene tenere in considerazione. In particolare, se su Android l'opzione relativa al tema scuro si trova nella scheda "Tema", su iOS la Dark Mode può essere abilitata solamente tramite le opzioni di sistema.

Su iPhone e iPad, non troverete, dunque, l'opzione all'interno dell'app, ma dovrete andare in Impostazioni > Schermo e luminosità e attivare il tema scuro. In questo modo, anche l'applicazione ufficiale di WhatsApp dovrebbe adottare la Dark Mode.

Per il resto, a livello grafico, tra le due versioni non cambia molto, se non chiaramente per quanto riguarda i pulsanti che compongono l'interfaccia. Anche il tema di default sembra essere leggermente diversto: su Android tende al verde, mentre su iOS è più scuro. In ogni caso, stiamo parlando di piccolezze e finalmente entrambe le versioni dell'applicazione hanno ricevuto questa attesa funzionalità.