Dark Sienna, Telemagenta e Picton Blue: sono questi i (bizzarri) colori di iPhone 15?

Continua l'incessante ciclone dei leak relativi agli iPhone di nuova generazione: dopo aver scoperto che tutti gli iPhone 15 avranno la Dynamic Island e il connettore USB-C, un nuovo rumor sembra spiegare quali saranno le colorazioni in cui iPhone 15 sarà disponibile al lancio sul mercato, nel mese di settembre.

L'indiscrezione è stata rilanciata da due portali americani estremamente affidabili legati al mondo Apple, ovvero Macrumors e 9to5Mac, e riporta che gli iPhone 15 Pro saranno di color "Dark Sienna", ovvero un rosso scuro simile al Borgogna. L'hex code del colore dovrebbe essere #410D0D, in caso voleste rendervi conto più chiaramente della tinta del device.

Si tratta sicuramente di una colorazione molto elegante per iPhone 15 Pro e Pro Max (e Ultra?), che dovrebbe sostituirsi al Viola Scuro in cui sono stati lanciati iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max e che non sembra aver riscosso troppo successo tra il pubblico. 9to5Mac ha anche pubblicato un render del device, che trovate in calce a questa notizia.

Per quanto riguarda i due iPhone 15 "base", essi saranno disponibili, oltre che nelle colorazioni "standard" come il Nero e il Bianco, anche nelle tinte Telemagenta e Picton Blue. Al di là del naming dei due colori, stiamo parlando di un rosa piuttosto scuro, con hex code #CE3C6C, e di un azzurro deciso ma chiaro, con codice #4DB1E2. Accanto a questi colori, inoltre, è possibile che Apple lanci comunque almeno una tinta aggiuntiva, magari recuperata dagli scorsi iPhone, come il verde o il rosso.

Allo stesso modo, iPhone 15 e 15 Pro saranno disponibili in vari colori oltre al Dark Sienna, che dovrebbero comprendere il grigio scuro o il nero e il bianco/grigio chiaro o il color oro. Inoltre, i due top di gamma saranno lanciati anche nella consueta versione Product(RED) di colore rosso acceso.

Infine, secondo la fonte di 9to5Mac i colori non sarebbero ancora definitivi, ma verranno confermati (o meno) durante la fase EVT (Engineering Validation Test) dei nuovi iPhone, che dovrebbe iniziare nel mese di marzo.