La DARPA ha intenzione di dotare i soldati dell'esercito con i jetpack

Se pensate che i jetpack siano dispositivi del futuro, sarete felici di sapere che il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti sta ufficialmente esaminando le potenziali applicazioni militari di questi oggetti. Benvenuti, quindi, nel futuro.

La Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ha fatto il suo annuncio attraverso due programmi federali, con l'obiettivo di assegnare finanziamenti a piccole imprese tecnologicamente innovative in grado di presentare prototipi di questi mezzi per il volo individuale.

"I sistemi possono essere dispiegati per via aerea per consentire l'infiltrazione in territorio ostile, o per terra per consentire una maggiore mobilità fuoristrada senza l'uso di aeromobili di decollo", si legge all'interno del comunicato. Non solo jetpack: il programma sta cercando anche tute alari motorizzate, alianti e altri dispositivi simili.

L'agenzia offre attualmente agli appaltatori fino a 225.000 dollari nella fase di studio del programma, dove i progetti presentati saranno sottoposti a un'analisi rigorosa. Se si dovesse passare alla seconda fase del programma, potremmo già osservare i primi test a terra o in volo per vedere come potrebbero funzionare i prototipi.

Non solo per l'esercito: questi dispositivi potrebbero essere utilizzati anche dai paramedici. Inoltre, sarete felici di sapere che i primi prototipi di questi "zaini volanti" sono già stati provati, come l'impresa di questo coraggioso uomo sopra l'aeroporto di Los Angeles.