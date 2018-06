DARPA: ruote capaci di trasformarsi in cingoli in 2 secondi

Grazie alla nuova tecnologia sviluppata dalla DARPA, chiamata Reconfigurable Wheel-Track (riassunta nell'acronimo RWT) sarà possibile passare in pochi secondi dalle classiche gomme per uso stradale ai cingolati utili per i percorsi off-road. Una vera manna dal cielo per tutti gli autisti appassionati di gite fuori porta in off-road.

Sviluppato grazie ad una collaborazione tra la Defense Advanced Research Projects Agency e la Carnegie Mellon University, il nuovo sistema di riconfigurazione degli pneumatici è già stato visto all'opera in alcuni test, come si può vedere dal video caricato su YouTube dal canale ufficiale della società. Nonostante sembri già perfettamente funzionante, manca ancora diverso tempo prima che venga reso disponibile sul mercato.

Al momento questa tecnologia è ancora in fase di test all'interno del programma Ground X-Vehicle Technologies, nel quale figura anche un nuovo motore elettrico in-hub, pensato per migliorare la manovrabilità e la velocità del veicolo, oltre ad nuovo sistema di sospensioni chiamato Multi-mode Extreme Travel Suspension, che garantisce di poter guidare il veicolo ad alte velocità anche su terreni sconnessi.

La DARPA è attualmente interessata a sviluppare nuove tecnologie in grado di aumentare il grado di consapevolezza dell'autista, come il prototipo di "finestra virtuale" reso possibile dai goggle 3D, una prospettiva del manto stradale migliorata grazie all'uso di diversi sensori ed indicatori di direzione a schermo che aiutano gli autisti a percorrere le strade in modo sicuro.