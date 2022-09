'DART' sta per distruggere un asteroide: il film Armageddon è realtà

Mentre la NASA ci riprova con Artemis 1, la sonda spaziale DART (Double Asteroid Redirection Test), lanciata lo scorso 24 novembre, è quasi pronta a raggiungere il suo obiettivo.

Stiamo parlando del primo test di difesa planetaria su vasta scala. Il suo scopo è quello di dimostrare che un veicolo spaziale può raggiungere autonomamente un asteroide-bersaglio affinché possa essere deviata la sua rotta.

Alan Fitzsimmons, astronomo presso la Queen’s University di Belfast ha affermato: "Sappiamo che gli asteroidi ci hanno colpito in passato. Questi impatti sono un processo naturale e accadranno di nuovo in futuro. Vorremmo fermare quelli più pericolosi. Il problema è che non abbiamo mai testato la tecnologia necessaria per farlo. Questo è lo scopo di DART".

Ovviamente la missione è stata curata nei minimi dettagli, tanto è vero che attraverso l'utilizzo di alcuni dei telescopi più potenti al mondo, i ricercatori hanno condotto un'osservazione di ben sei notti per monitorare e confermare i dati dell'orbita di Dimorphos, ovvero il bersaglio della sonda.

DART rappresenta ad oggi il primo tentativo al mondo di modificare il percorso di un asteroide nello spazio, attraverso un metodo di deflessione della traiettoria dell'asteroide stesso. Stiamo parlando di una missione molto importante, soprattutto in ottica futura nel momento in cui dovesse presentarsi una situazione tale da richiedere il medesimo intervento.

Il dott. Fitzsimmons ha difatti sottolineato che nonostante vi sia la certezza che nessuno dei grandi asteroidi si avvicinerà al nostro pianeta per i prossimi 200 anni circa, sono presenti corpi celesti molto più piccoli, ancora non identificati, che potrebbero colpire la Terra provocando ugualmente gravi danni.

Ciò spiega perché tale missione è solamente un primo passo per assicurare e garantire l'adeguata tecnologia contro eventuali minacce. In tal modo si sta letteralmente ricreando ciò che Michael Bay realizzò con il suo famosissimo film Armageddon. Non ci resta che attendere poche ore per vedere il risultato di tale operazione.