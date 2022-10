Darwin scoprì un uccello molto raro che cercava da anni... mentre lo stava mangiando

Charles Darwin, oggi considerato il padre dell'evoluzione, quando camminava ancora su questo mondo si mise alla ricerca di un raro uccello sfuggente che non riusciva a trovare... fino a quando non lo trovò sul suo piatto, mentre stava mangiando.

Lo scienziato era una buona forchetta e, nonostante il suo amore era interamente dedicato allo scoprire e rivelare specie mai viste per migliorare lo scibile umano, non si lasciava neanche sfuggire l'occasione di nutrirsi e assaggiare "uccelli e bestie prima sconosciuti al palato umano" che le varie zone del mondo offrivano.

Mentre si trovava alle Galapagos, ad esempio, si nutriva tranquillamente di carne di tartarughe e di altre creature locali. "Durante il soggiorno in questa regione vivevamo interamente di carne di tartaruga: il pettorale arrostito, con la carne sopra, è molto buono", scrisse Darwin nel suo diario. "E con le tartarughe giovani fanno un'ottima zuppa."

Il momento clou della storia, però, è arrivato nel dicembre 1833, mentre si trovava a Port Desire. In questa occasione un membro dell'equipaggio della nave riuscì a catturare e uccidere un "nandù" per il pranzo di Natale. Darwin aveva cercato a lungo un uccello che chiamava "Avestruz petise", e si trovava proprio di fronte a lui nella tavola imbandita in occasione della festa del 25 dicembre.

In realtà quello non era un nandù, ma l'inafferrabile Avestruz petise (oggi chiamato nandù di Darwin). Quando lo scienziato si rese conto della cosa, saltò in piedi durante il pasto e cercò disperatamente di salvare i resti dell'uccello, riuscendo a procurarsi un'ala, la testa, le zampe e un sacco di piume più grandi.

Ottenuti gli avanzi, il padre dell'evoluzione iniziò a studiare i resti e si convinse dell'esistenza di due specie di nandù in Sud America. Ancora oggi, pensate, le scoperte di Darwin stanno cambiando il mondo e il modo di vedere le cose.