Dashcam per auto FHD con scheda SD: sconto del 40% su Amazon

Amazon in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su una dashcam per auto Full HD, con supporto alle schede microSD, che può essere acquistata al 40% in meno rispetto al prezzo di listino grazie ad un coupon.

La dashcam WeBeqer Full HD è disponibile in offerta a 35,99 Euro, il 40% in meno rispetto ai 59,99 Euro di listino. La consegna, senza costi aggiuntivi, garantita per mercoledì se si effettua l’ordine in giornata odierna. Il prezzo è raggiungibile facendo click sul pulsante “Applica coupon 40%” che è presente direttamente nella scheda tecnica del prodotto, e che consente di risparmiare un’ottima somma di denaro.

Al di fuori della risoluzione video, la dashcam in questione offre un ampio angolo di visione grazie al sensore a 176 gradi, ma è dotata anche di una funzione di visione notturna, una protezione dalle collisioni ed uno slot per la scheda SD da 64 gigabyte.

