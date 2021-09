Abbiamo finalmente una data di lancio per il Telescopio Spaziale più avanzato di sempre

Questo giorno sembrava non arrivasse mai, ma finalmente possiamo dire che "ci siamo!". Dopo una serie di interminabili rinvii e di disguidi tecnici, il James Webb Telescope è finalmente pronto a partire per la sua destinazione spaziale, e oggi è stata annunciata la sua data di lancio ufficiale.

Il James Webb Telescope (JWST) diventerà molto presto il principale osservatore dello spazio profondo servendo insieme al suo collega Hubble, e soprattutto effettuando la maggior parte del lavoro quando quest'ultimo andrà in pensione.

Il telescopio di nuova generazione ha subìto molteplici rinvii nel corso della sua progettazione e costruzione, e da oltre dieci anni gli ingegneri e scienziati NASA ci lavorano sopra senza sosta. Anche la pandemia ha giocato un brutto scherzo contro la tabella di marcia del lancio del JWST, portando persino a rischio il suo decollo entro il 2021.

Dopo diverse analisi (e dopo aver affrontato anche diversi problemi al razzo che lo porterà in orbita), il James Webb è finalmente pronto e - incredibile a dirsi - se tutto andrà come previsto l'Agenzia spaziale americana riuscirà a lanciarlo entro la fine di quest'anno: proprio poche ore infatti la NASA ha annunciato che il volo del JWST è pianificato per il 18 dicembre 2021. Un gran bel regalo di Natale anticipato per tutti gli appassionati.

Il vettore che lo porterà in orbita sarà un Ariane 5, e partirà dallo spazioporto di Kourou della Guyana francese. Il grande telescopio ad infrarossi dotato di uno specchio primario da 6.5 metri dovrà affrontare un viaggio unico nel suo genere, in quanto la sua destinazione non è l'orbita terrestre (come per il Telescopio Spaziale Hubble), ma dovrà andare molto più nello spazio profondo, posizionandosi nel famigerato Punto di Lagrange L2.

Già per gennaio-febbraio 2022 il JWST potrebbe regalarci i primi dati (e forse persino le prime immagini?) permettendoci di osservare il cosmo come mai prima d'ora. Noi saremo qui per raccontarvelo, e nel frattempo auguriamo buona fortuna al team di lancio del James Webb Telescope.