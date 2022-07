Ecco la data della prima missione per ritornare sulla Luna: è molto vicina!

Se è vero che attualmente la NASA sembra essere nel caos per l'organizzazione delle missioni Artemis per il ritorno umano sulla Luna, ha comunque le idee chiare per quanto riguarda la prima parte. Il primo step è stato già programmato e avverrà tra non molto.

Artemis I, l'ambiziosa prima missione di ritorno sulla Luna della NASA, avverrà tra il 29 agosto e il 5 settembre. Questo sarà un vero e proprio trampolino di lancio per tutte le successive missioni che hanno l'obiettivo di ritornare sul nostro satellite.

Le date sono state annunciate dalla NASA in una teleconferenza. Artemis I sarà il lancio inaugurale dello Space Launch System, o SLS, il nuovissimo mezzo super pesante dell'agenzia spaziale americana, capace di portare gli astronauti sulla Luna e forse - magari un giorno - anche su Marte. Un sistema molto simile a Starship di SpaceX.

Il 29 agosto il razzo potrebbe essere lanciato tra le 8:33 e le 10:33 (rispettivamente le 14:33 e le 16:33). Se dovesse verificarsi ciò, l'agenzia ha stimato che l'intera missione tornerà sulla Terra il 10 ottobre, per una durata di 42 giorni. In caso contrario il lancio potrebbe avvenire anche il 2 settembre o il 5 settembre.

Con Artemis I la capsula Orion trascorrerà sei giorni in orbita attorno alla Luna dove testerà un'importante tecnologia e aprirà la strada ad Artemis II, la prima missione con equipaggio in orbita lunare dall'Apollo 17 nel 1972.