Un database con il volto di ogni essere umano: il controverso obiettivo di Clearview AI

Le tecnologie di riconoscimento facciale stanno trovando via via sempre più utilizzi in tutto il mondo: per esempio, nel Regno Unito esse vengono usate per pagare la mensa, mentre in altri Paesi il loro uso è più limitato, soprattutto a causa dei problemi etici e di privacy del riconoscimento facciale, almeno per come viene usato attualmente.

Per esempio, in Cina è stata molto criticata la scelta di Tencent di utilizzare il riconoscimento facciale per limitare le ore di gioco dei minori al PC, seguendo alcune disposizioni governative di Pechino. Persino Facebook ha abbandonato il riconoscimento facciale a novembre, a causa delle dure critiche degli utenti verso la tecnologia.

Se c'è un'azienda a cui non interessano queste polemiche è però Clearview AI, che ha spiegato ai suoi investitori di voler raccogliere volti da 100 miliardi di fotografie, di fatto creando un database che comprenda le versioni digitali delle facce di quasi ogni essere umano sul pianeta terra. Stando a quanto riporta il Washington Post, infatti, "Clearview AI ha detto ai suoi investitori che i suoi progressi sono in tempo per raccogliere 100 miliardi di fotografie facciali nel suo database in un anno.".

Il giornale continua spiegando che, se il database dovesse veramente essere creato, "praticamente chiunque al mondo sarebbe identificabile" dalle tecnologie di Clearview. L'annuncio è arrivato in una presentazione di Clearview tenutasi a dicembre e riservata agli investitori dell'azienda, che voleva utilizzare il dato per raccogliere ulteriori fondi per il proprio lavoro.

In particolare, Clearview è alla ricerca di 50 milioni di Dollari per raggiungere l'obiettivo di 100 miliardi di fotografie "scansionate" in un anno. Intanto, la compagnia ha spiegato che dal 2020 il proprio database è cresciuto di 10 miliardi di immagini, e che al momento esso riesce ad incorporare un miliardo e mezzo di immagini al mese.

Se vi steste chiedendo da dove Clearview prenda le sue immagini, sappiate che l'azienda pesca le fotografie dai social network come Facebook, Instagram, Google, Twitter e YouTube: tutte queste aziende, in realtà, hanno recentemente chiesto all'azienda di smettere di prendere contenuti dai propri database, ma Clearview si è sempre giustificata spiegando di non infrangere alcuna legge con il proprio operato.

Non è ancora chiaro cosa Clearview intenda fare con le facce scansionate: finora l'azienda ha usato i propri database per aiutare le forze di polizia, una pratica considerata controversa se utilizzata in Paesi governati da regimi autoritari. In futuro, invece, non è chiaro quali altri utilizzi l'azienda voglia esplorare per le proprie tecnologie, anche se ha spiegato agli investitori di volersi lanciare nel monitoraggio dei lavoratori della "gig economy", ovvero nella sorveglianza di operai e lavoratori nelle grandi aziende.