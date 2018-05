Datagate, Zuckerberg davanti al Parlamento Europeo: "mai più un caso simile"

E' stato il giorno di Mark Zuckerberg davanti al Parlamento Europeo. L'argomento di discussione è stato, ovviamente, il caso Datagate, su cui la Commissione del Vecchio Continente ha voluto vederci chiaro, soprattutto su quanto riguarda il trattamento dei dati personali degli utenti.

Dinanzi al massimo organismo del nostro continente, il fondatore ed amministratore delegato del social network si è nuovamente scusato, sostenendo che "non abbiamo fatto abbastanza per impedire che quegli strumenti non fossero utilizzati male. E' stato un errore e ne sono dispiaciuto". Zuckerberg però ha anche rivendicato il ruolo avuto dalla sua piattaforma nelle "elezioni nel mondo. Ha aiutato leader come voi a connettervi in modo diretto con gli elettori, e sono determinato a costruire strumenti che uniscano le persone in modi significativi".

E' stata anche l'occasione per parlare di fake news e delle ingerenze di altri paesi nelle elezioni. A riguardo Zuckerberg ha confessato che probabilmente la sua azienda non ha "avuto una visione abbastanza ampia delle sue responsabilità. Nel 2016 siamo stati troppi lenti nell'individuare le ingerenze russe nelle elezioni americane, perchè non eravamo abbastanza preparati. Ma da allora abbiamo investito in maniera significativa". Zuck ha anche promesso che la società continuerà a migliorare la sicurezza dei propri utenti.

E' intervenuto anche il presidente del Parlamento UE, Antonio Tajani, il quale ha sottolineato come, a prescindere dalle strategie messe in atto, "questa non dovrebbe mai diventare un'operazione di marketing, dove chiunque compri i nostri dati possa acquistare vantaggio politico". Il nostro connazionale ha anche avvertito che "quello di oggi è solo un punto d'inizio mentre andiamo verso una nuova forma di governance per le piattaforme digitali".