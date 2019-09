Date un look autunnale a Windows 10 con questi splendidi temi gratuiti

Da oggi, lunedì 23 settembre 2019, inizia l'autunno. È quindi arrivato il momento di cambiare il proprio tema di Windows 10, in modo da rispecchiare al meglio il periodo dell'anno. Microsoft viene in nostro aiuto, visto che ha reso disponibile gratuitamente uno splendido set di immagini dedicato appunto alla stagione autunnale.

In particolare, stiamo parlando di "Bridges in Autumn". Microsoft descrive il set di immagini in questo modo: "Prendi la strada panoramica dopo il ponte immersa nel rosso, dorato, corallo e verde tipici dell'autunno. Con questo tema di Windows gratuito composto da 13 immagini troverai la serenità direttamente sul tuo desktop". Per chi non lo sapesse, questi temi sono pensati per rendere più "dinamico" il desktop, visto che le varie immagini ruotano ad intervalli regolari.

La procedura per installare il tema è sempre la solita: vi basta collegarvi al link presente in fonte, premere sulla voce Ottieni e selezionare in successione le scritte Apri con Microsoft Store, Ottieni, Installa e Applica. In questo modo, potrete finalmente godervi la stagione autunnale anche sul vostro desktop di Windows 10.

Vi ricordiamo che l'autunno finirà il 22 dicembre 2019, giusto in tempo per applicare qualche bel tema natalizio. Se il set di immagini "Bridges in Autumn" non vi convince, vi consigliamo di consultare la nostra scheda dedicata ai temi gratuiti per Windows 10, dove probabilmente troverete qualcosa di vostro gradimento.