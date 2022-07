Date un'occhiate a queste immagini 'spaziali' per un concorso, sono fenomenali!

“Da grande voglio fare l’astronauta”. Non riusciamo ancora a capire perché, fin dalla tenera età, siamo così attratti dalla coreografia di stelle che addobbano il cielo notturno. Sarà l’ignoto che ci affascina? Non sarebbe così sorprendente, dato che il gioco di luci e gas che fanno da sfondo alla Via Lattea non sono visibili ad occhio nudo.

Per vedere più in profondità e più chiaramente, è necessario l'uso di strumenti e persone in grado di usarli, come gli straordinari astrofotografi ora selezionati per il concorso Astronomy Photographer of the Year organizzato dal Royal Observatory Greenwich, nel Regno Unito.

Quest'anno sono state presentate oltre 3.000 opere provenienti da 67 paesi del mondo, per l'assegnazione di premi in nove categorie, oltre a due premi speciali e il gran premio al fotografo giudicato migliore in assoluto.

Tra queste fotografie troviamo davvero gli scenari più disparati: dall’immagine del pianeta Terra che si mette in posa, su uno sfondo scintillante di stelle; al Sistema Solare; a nebulose più lontane e galassie che si scontrano in un'intricata danza oltre i confini della Via Lattea.

Non sappiamo ancora i vincitori della competizione, tuttavia è possibile visionare il lavoro dei candidati. Vi proponiamo, di seguito, il lavoro di Sean Goebel. Se siete interessati anche al prodotto di altri partecipanti, potete dare un’occhiata su Science Alert.

Scattata nel deserto della California in una formazione di pietra naturale, questa immagine mostra un timelapse delle stelle che formano archi nel cielo mentre la Terra ruota.

Al centro c'è Polaris, la Stella Polare, che per la sua posizione quasi direttamente sopra il Polo Nord sembra rimanere immobile nel cielo. Brilla sulla catena montuosa della Sierra Nevada, incluso il Monte Whitney sulla sinistra, la montagna più alta del continente americano.

[Cometa C/2021 A1 (Leonard). (Lionel Majzik)]