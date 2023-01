Date un occhio al primo idrovolante progettato per un altro mondo: la luna di Saturno

La NASA è una grande istituzione che collabora con centinaia di realtà e finanzia diversi progetti per l'esplorazione spaziale e la scienza. Poiché i fondi sono limitati non può investire in tutto, ma recentemente 14 progetti sperimentali sono stati selezionati dall'agenzia: tra questi c'è il protagonista della nostra notizia.

Stiamo parlando di un idrovolante progettato appositamente per funzionare sulla luna più famosa di Saturno, Titano (la luna fatta di idrocarburi). Ciascuno di questi 14 progetti di ricerca riceverà 175.000 dollari in sovvenzioni per completare uno studio di Fase 1 della loro idea, visto che attualmente si trovano nelle "primissime fasi di sviluppo concettuale".

La missione "TitanAir" ha l'obiettivo di coinvolgere un veicolo simile a un idrovolante in grado di planare intorno alla luna e raccogliere la condensazione di metano e sostanze organiche complesse sospese. Il mezzo potrebbe anche atterrare sui laghi ghiacciati allo scopo di raccogliere campioni di liquidi da analizzare.

Un altro progetto sperimentale è il Lunar Resources, Inc a Houston. La loro idea è quella di installare un condotto di ossigeno sulla superficie della Luna per servire i futuri insediamenti umani lì e l'obiettivo è quello di estrarre ossigeno dalla polvere e acqua dal ghiaccio lunare al Polo Sud del satellite per poi utilizzare le pompe lungo un oleodotto lungo 5 chilometri.

Insomma, questi progetti sono sicuramente promettenti, ma difficilmente molti di questi riusciranno a vedere davvero la luce.