Le date di scadenza del cibo non sono basate sulla scienza, ecco da cosa

Le date di scadenza esistono con l'obiettivo di non far star male la gente dopo aver mangiato il cibo. Tuttavia le date hanno poco a che fare con la scadenza del cibo, secondo Jill Roberts, un microbiologo e ricercatore di salute pubblica che ha pubblicato un articolo sulla rivista The Conversation.

Un sistema di datazione dei prodotti più basato sulla scienza potrebbe rendere più facile differenziare gli alimenti che si possono mangiare in sicurezza. Secondo la Food and Drug Administration, sul territorio statunitense la confusione dei consumatori sulle data di scadenza è probabilmente responsabile di circa il 20% del cibo sprecato in casa, con un costo stimato di 161 miliardi di dollari all'anno.

È risaputo che le date sulle etichette degli alimenti - anche in Italia - non sono legate al deterioramento del cibo, ma indicano per quanto tempo il cibo mantiene inalterato il suo gusto, consistenza e la buona riuscita di un piatto. Un produttore alimentare può applicare una data di scadenza "dopo sei mesi" dall'apertura semplicemente perché la maggior parte degli intervistati di un gruppo di controllo non ha apprezzato il suo gusto.

Il latte artificiale, ad esempio, negli Stati Uniti è l'unico prodotto alimentare con una data di scadenza regolamentata dal governo e scientificamente provata. Secondo Roberts, scegliere una durata di conservazione del cibo con evidenze scientifiche - sia sulla sua nutrizione che sulla sua sicurezza - potrebbe ridurre drasticamente gli sprechi di cibo... poiché ogni anno si buttano via 1,03 miliardi di tonnellate di alimenti.