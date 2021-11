Dati degli ultimi 24.000 anni mostrano che il riscaldamento odierno è senza precedenti

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature e condotto da alcuni ricercatori dall'Università dell'Arizona, ci racconta che l'attuale cambiamento climatico è il più rapido del pianeta dall'ultima era glaciale 24.000 anni fa. Ricostruendo la storia passata del clima, gli scienziati hanno scoperto che quello di oggi è senza precedenti.

Per farvi capire, nei successivi 9.000 anni tra l'Olocene e l'inizio della Rivoluzione Industriale, la temperatura media globale è aumentata di circa 0,5°C. Negli ultimi 150 anni, invece, la temperatura media globale è aumentata di oltre 1,2°C (questo orologio del clima ci dice quanto tempo manca prima di raggiugere i 1,5 °C).

"Ciò suggerisce che le temperature attuali non hanno precedenti in 24.000 anni e anche che la velocità del riscaldamento globale causato dall'uomo è più veloce di qualsiasi cosa abbiamo mai visto nello stesso periodo di tempo", afferma la co-autrice dello studio, la professoressa Jessica Tierney, in un nuovo comunicato stampa.

Per analizzare questi dati, gli esperti hanno utilizzato due metodi indipendenti: lo studio dei sedimenti marini (come i gusci dei molluschi) e hanno simulato al computer i modelli del clima negli ultimi 24 millenni. I risultati, quindi, sembrano essere chiari: gli effetti dell'uomo sono visibili in un modo senza precedenti. Perfino l'Europa si sta riscaldando più velocemente delle altre parti della Terra.

Adesso gli scienziati hanno intenzione di esplorare una data ancor più remota, così da comprendere al meglio l'evoluzione del clima del pianeta.