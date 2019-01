Dati Cassini: gli anelli di Saturno si sono formati all'epoca dei dinosauri

Cassini è sempre stata una grande fonte di informazioni spaziali, prima di terminare la sua missione nel 2017. Ebbene, a distanza di anni, la sonda della NASA continua a regalarci interessanti scoperte. Questa volta, apprendiamo che gli anelli di Saturno si sono formati all'epoca dei dinosauri.

No, non è ovviamente colpa dello tsunami alto 1,5 km, ma è solamente una coincidenza. In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di SlashGear, la nascita degli anelli di ghiaccio e polvere risalirebbe tra i 10 e i 100 milioni di anni fa, proprio quando sulla Terra erano ancora presenti i dinosauri.

Sono stati i dettagliati dati ottenuti da Cassini a svelarlo. Questi ultimi sono ancora in fase di attenta analisi da parte dei ricercatori della NASA, in quanto la quantità di informazioni raccolte dalla sonda è davvero impressionante e sta richiedendo molto tempo per essere "decodificata". Vi ricordiamo che Saturno si è formato circa 4,5 miliardi di anni fa e quindi i suoi anelli sono molto più giovani, anche se in realtà stanno scomparendo.

Infatti, stando a una recente ricerca della NASA, il fenomeno della "Ring Rain" sta facendo estinguere gli anelli a una delle più alte velocità fisicamente possibili per questo tipo di fenomeno.