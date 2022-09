Dati clienti Vodafone Italia in vendita su Telegram: rubati quasi 300.000 file

Se da una parte si discute in merito all’indicizzazione dei prezzi delle offerte Vodafone all’inflazione in Spagna e, potenzialmente, anche in Italia in un futuro più o meno prossimo, emerge un fatto spiacevole per gli utenti legati all’operatore telefonico: nel dark web e su Telegram c'è in vendita un database dei clienti Vodafone Italia.

A scovare questa importante raccolta di dati sensibili in vendita tramite canali illeciti è stato il team di Red Hot Cyber, da cui abbiamo ripreso anche lo screenshot allegato alla notizia. Secondo quanto riportato da RHC, questo database conta ben 310 GB di dati e circa 300.000 file tra documenti Office, scansioni e PDF. Ancora più pericolosa è la diffusione di documenti di identità e tessere sanitarie di un numero importante di clienti, con informazioni sensibili quali indirizzi, età, ovviamente nome e cognome e molto altro ancora.

Dall’indagine si fa notare che i dati riguardano soprattutto gli utenti; ergo, i documenti potrebbero essere stati rubati direttamente da un centro Vodafone o rivenditore e non dai server aziendali. In quest’ultimo caso, in vendita ci sarebbero molti più dati riguardanti l’operatore di origine britannica.

Al momento della scrittura della notizia non c’è ancora alcuna dichiarazione ufficiale da parte del brand rosso, tantomeno è chiaro il numero effettivo di utenti coinvolti in questo leak.

