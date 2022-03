I dati clinici raccolti da Apple Watch sono meno utili del previsto, secondo uno studio

Dopo aver scoperto che nel 2022 saranno lanciati tre Apple Watch, è oggi uno studio pubblicato dal Journal of the American Medical Informatics Association a suggerire agli utenti di limitare le proprie aspettative sugli smartwatch, specie su quelli di Apple, in termini di rilevamento dei dati biometrici e clinici.

Lo studio è stato pubblicato il 23 febbraio scorso e parte dal presupposto che Apple Watch può monitorare le aritmie cardiache, permettendo di riscontrare rapidamente eventuali problemi al cuore che, se non trattati tempestivamente, rischiano di causare gravissime conseguenze per chi ne soffre. Nello specifico, come spiega il supporto Apple, gli Apple Watch possono monitorare la fibrillazione atriale, una delle più comuni aritmie cardiache al mondo e la più comune in Italia.

Il Journal of the American Medical Informatics Association, però, spiega che buona parte di coloro che indossano Apple Watch non sono nella fascia demografica adatta alla misurazione della fibrillazione atriale, e che dunque i dati raccolti dallo smartwatch sono essenzialmente inutili a fini medici. Nello specifico, la fibrillazione atriale si verifica, salvo rari casi, in persone anziane, mentre gli utenti di Apple Watch sono perlopiù giovani o persone di mezza età.

Il problema, inoltre, si sposta su un altro livello: anche ammesso che Apple Watch riesca a identificare precocemente il problema in una persona relativamente più giovane della media di coloro che soffrono di fibrillazione atriale, lo smartwatch non può fare nulla per consigliare una soluzione al "paziente", mentre i medici solitamente non forniscono cure o trattamenti per chi soffre di fibrillazione atriale in età non avanzata. Lo stesso discorso, ovviamente, vale per tutti gli smartwatch che misurano la condizione, che al momento sono quelli di Samsung, FitBit e Withings.

In particolare, lo studio spiega che solo lo 0,25% degli utenti di Apple Watch, in media, avrebbe gli standard di età per ottenere dei trattamenti precoci con anticoagulanti per la fibrillazione atriale, a prescindere dal fatto che essa venga scoperta o meno dallo smartwatch. Insomma, la misurazione dei dati clinici degli utenti rimane senza alcun dubbio utile per il monitoraggio costante della propria salute personale, ma non ha grandi impatti medici per la grandissima maggioranza di chi utilizza gli smartwatch.