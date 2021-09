Quanti dati consuma una partita di Serie A in streaming su DAZN?

Con l'ormai imminente ritorno della Serie A TIM, torniamo ad affrontare il tema relativo a DAZN e nello specifico quest'oggi ci soffermiamo sul consumo di dati da parte dell'applicazione per lo streaming.

Dopo aver spiegato di che tipo di connessione c'è bisogno per DAZN e per ottenere un'esperienza di visione ottimale, oggi andiamo ad affrontare un altro tema interessante: il consumo di gigabyte.

Qualche indicazione ci arriva direttamente da DAZN, che pone l'esempio di 90 minuti di streaming di una partita di Serie A TIM. I due range calcolati da DAZN sono i seguenti:

Caso peggiore: 2 Mbit/s x 5400s = 1.35 GB

Caso migliore: 8Mbit/s x 5400s = 5.4 GB

Sostanzialmente quindi il consumo di dati per una partita di Serie A TIM dovrebbe aggirarsi tra 1,35 e 5,4 gigabyte. Ovviamente tale dato è fortemente influenzato dalla qualità della connessione: in alcuni tratti infatti potrebbe consumare di più se la qualità dello streaming aumenta, mentre in caso di cali della connessione si andrebbe a ridurre.

Bisogna anche prendere in considerazione la durata delle partite: se si assiste a partite di Coppa e queste terminano ai supplementari o i rigori, bisogna comunque aggiungere qualche megabyte in più rispetto ai dati di cui sopra.

Il calcolo è utile per coloro che intendono guardare le partite in streaming da smartphone o che hanno offerte a consumo, mentre chi dispone di una connessione di rete fissa illimitata il problema non se lo pone.