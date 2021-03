Dati Enea: Italia al -40% di emissioni CO2 rispetto al 2005, ma c'è anche un dato negativo

Il 2020 è stato un anno letteralmente fuori dal comune: la pandemia globale iniziata ufficialmente un anno fa ha portato diversi cambiamenti nel nostro paese, ad iniziare dalla riduzione di immissione di anidride carbonica nell'atmosfera e l'uso più frequente dell'energia alternativa.

Di recente è stata resa pubblica una nuova analisi a cura dei tecnici dell'Enea - l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile - in cui vengono esposti gli avvenimenti più rilevanti del settore industriale dell'ultimo anno.

Alcuni dati erano piuttosto prevedibili, altri invece hanno lasciato sorprese molte persone: "grazie" al lockdown avviato lo scorso marzo 2020 per via della pandemia di Sars-Cov-2, il nostro paese (come il resto del mondo) ha registrato un arresto molto brusco delle emissioni di anidride carbonica, soprattutto per via dello stop imposto alle attività industriali. Secondo l'Enea infatti la qualità dell'aria non è mai stata così buona, segnando un -12% di immissioni rispetto al 2019, e addirittura un -40% rispetto al 2005.

Dal rapporto però emergono anche ulteriori dati interessanti, in particolare per quanto riguarda la scelta di affidarsi ad un trasporto più sostenibile e ad un maggiore utilizzo dell'energia rinnovabile: i dati indicano che i privati e le aziende italiane hanno speso per le tecnologie a basso impatto ambientale un valore complessivo pari a 2,2 miliardi di euro, registrando un +70% di crescita rispetto agli anni passati.

Potrebbe sembrare una buona notizia, ma purtroppo non è piacevole come si pensa: sebbene questo dato indichi una consapevolezza maggiore nell'affidarsi all'energia pulita, il nostro paese ne ha ricavato praticamente zero. Non esiste una filiera italiana centrale a cui fare capo e la maggior parte del mercato riguardante pannelli fotovoltaici, componenti per il solare, generatori eolici, veicoli elettrici, ibridi e batterie si basa quasi esclusivamente sulle importazioni dall'estero.

Il nostro paese ha dimostrato di essere pronto per il "salto" qualitativo, ma è ora che si butti anche nell'investimento più approfondito di un settore che è chiaramente in fortissima crescita.

Rimanendo in tema, sembra che i veicoli a emissione zero faranno perdere moltissimi posti di lavoro agli italiani, secondo il colosso Daimler.