Dati di Facebook e Twitter accessibili agli sviluppatori per colpa di un bug

Nella giornata di ieri, Facebook e Twitter hanno annunciato che i dati di "centinaia di utenti" potrebbero essere stati utilizzati in modo errato a causa di un bug del Play Store di Android relativo al sistema di accesso alle applicazioni. Il problema è stato segnalato da CNBC, e non vi è alcuna indicazione che gli utenti iOS siano interessati.

Le società sono state informate della vulnerabilità da alcuni sviluppatori di sicurezza di terze parti, come sottolineato da Twitter in un post dedicato. Secondo quanto riferito, la scoperta riguarderebbe un kit di sviluppo chiamato One Audience, che ha consentito agli sviluppatori esterni di accedere alle informazioni personali degli utenti, inclusi i nickname e gli indirizzi email. Ciò vuol dire che se qualcuno utilizzava il proprio account Twitter per accedere alle suddette app, anche i loro tweet più recenti erano accessibili.

CNBC riferisce che ad essere interessate sarebbero le applicazioni di fotoritocco come Giant Square e Photofy.

Facebook ha affermato che tutti i dati condivisi con l'applicazione potrebbero essere trapelati, ma le informazioni specifiche "dipendono dall'app e dalle autorizzazioni concesse dagli utenti".

Twitter comunque ha osservato che "il problema non è dovuto ad una nostra vulnerabilità, ma alla mancanza di isolamento tra SDK e l'applicazione".

Il social network di microblogging ha anche informato tempestivamente Google ed Apple.