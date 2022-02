Dati da paura per Microsoft: nel 2021 bloccati 71 miliardi di attacchi informatici

L’ultima prova di Azure con l’attacco DDoS più grande mai registrato ha chiaramente dimostrato le capacità di Microsoft in ambito sicurezza. Il primo rapporto trimestrale Cyber Signals pubblicato dalla società, però, dà numeri ancora più incredibili: si parla di quasi 71 miliardi di attacchi informatici bloccati in un anno!

Osservando i dati di Microsoft Defender per Endpoint, Office 365 e di Azure Active Directory, il titano di Redmond è riuscito a comprendere l’intero panorama delle minacce informatiche che oggi cercano di mettere in ginocchio piccole e grandi aziende, oltre che privati.

Solamente dai dispositivi privati e aziendali si parla di 9,6 miliardi di attacchi malware bloccati con successo, mentre le caselle e-mail di Office 365 (account privati e aziendali) hanno ricevuto 35,7 miliardi di messaggi di posta elettronica dannosi. In termini più concreti, si parla di circa 1.000 e-mail dannose bloccate per ogni secondo del 2021. Infine, Azure Active Directory è riuscito a rilevare e bloccare oltre 25,6 miliardi di tentativi di compromissione degli account dei clienti aziendali.

La maggior parte di queste offensive, stando alle analisi Microsoft, proverrebbe da gruppi di hacker che attaccano per conto di governi nazionali, ma non vanno esclusi altri criminali informatici indipendenti che si affidano a phishing e social engineering per rubare dati – e soldi, dove possibile – alle ignare vittime. Si tratta di una “minaccia che non può essere sottovalutata”, da risolvere alla radice con semplici soluzioni come l'autenticazione a più fattori.

Sempre à propos della società statunitense, stando a un report recente Microsoft avrebbe scartato il progetto Hololens.