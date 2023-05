Dati di pazienti ASL Abruzzo in rete, il Garante: scaricarli è reato

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo parlato dell’attacco hacker che ha preso di mira varie ASL, e della pubblicazione dei dati da parte dei malviventi informatici sul dark web. Oggi arriva un avvertimento da parte del Garante Per la Protezione dei Dati Personali.

In merito all’attacco subito dalla ASL 1 Abruzzo, il Garante osserva “che chiunque entri in possesso o scarichi i dati pubblicati sul dark web da organizzazioni criminali - e li utilizzi per propri scopi o li diffonda on-line, sui social network o in altro modo - incorre in condotte illecite che possono, nei casi previsti dalla legge, costituire reato”.

Nel comunicato pubblicato si fa riferimento anche ad una questione morale, dal momento che le informazioni in questione riguardano dati sanitari: negli archivi emersi infatti sarebbero presenti informazioni sulle patologie e cure mediche di persone vulnerabili e fragili.

“L’Autorità avverte pertanto di non scaricare dal dark web e non condividere con terzi gli archivi potenzialmente riconducibili alla Asl 1 Abruzzo” conclude il comunicato.

Secondo le informazioni emerse nelle scorse ore, sarebbero stati rubati 522GB di dati sanitari dell’ASL 1 de L’Aquila, tra cui cartelle cliniche, aborti, diagnosi di HIV, gravidanze e malattie sessualmente trasmissibili. Si tratta di tutte informazioni estremamente sensibili.