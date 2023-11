Dati personali per addestrare l'IA: il Garante della Privacy apre un'indagine

Il Garante della Privacy ha annunciato con un comunicato stampa di aver avviato un’indagine conoscitiva sui siti internet pubblici e privati per verificare se sono state adottate misure adeguate per impedire il webscraping, vale a dire la raccolta massiva di dati personali per l’addestramento degli algoritmi d’IA.

Il Garante evidenzia che l’indagine “riguarda tutti i soggetti pubblici e privati, operanti quali titolari del trattamento, stabiliti in Italia o che offrono in Italia servizi, che mettono a disposizione on-line dati personali liberamente accessibili anche dagli “spider” dei produttori di algoritmi di intelligenza artificiale”.

Secondo quanto affermato, sarebbe nota l’attività di diverse piattaforme d’intelligenza artificiale che tramite il webscraping raccolgono enormi quantità di dati (anche personali, pubblicati per finalità specifiche come cronaca e trasparenza amministrativa) all’interno dei siti web gestiti da soggetti pubblici e privati.

La notizia arriva nel giorno in cui sono arrivati alcuni retroscena sul licenziamento di Sam Altman da OpenAI, a seguito della pubblicazione di una lettera che i ricercatori avrebbero inviato al consiglio d’amministrazione.