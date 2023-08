I vostri dati personali sono finiti online? Ci pensa Google ad avvisarvi!

Big G pensa sempre ai suoi utenti: per esempio, trovare il telefono rubato tramite Google è una passeggiata con l'ultimo aggiornamento del tool Trova il mio dispositivo. In parallelo, il colosso di Mountain View ha svelato anche una nuova funzione per tutelare la privacy online dei suoi utenti, evitando la diffusione dei loro dati sensibili in rete.

Come ci spiega un post sul blog di Google, la compagnia sta lavorando per permettervi di sapere quando (e dove) i vostri dati personali vengono pubblicati online. In particolare, Big G si sta concentrando sui vostri dati di contatto, come numeri di telefono, indirizzi fisici di casa e di lavoro o indirizzi mail.

Grazie ai suoi algoritmi, infatti, Google monitorerà la pubblicazione di questi dati e, qualora dovesse trovarli tra i suoi risultati di ricerca, vi invierà una notifica su tutti i dispositivi connessi al vostro account Google, avvisandovi che questi ultimi sono comparsi in rete. Tramite la notifica, inoltre, potrete facilmente richiedere l'eliminazione di questi dati dai risultati di ricerca di Big G, in modo da renderli meno visibili in rete (pur senza eliminarli del tutto).

Per la verità, tutte queste funzioni esistono già da tempo nelle app e nei browser di Mountain View: questi ultimi, da settembre 2022, integrano infatti la pagina web "Risultati su di me", che vi permette di scandagliare manualmente Internet alla ricerca di dati personali diffusi senza il vostro consenso e chiederne l'eliminazione dai risultati di ricerca di Google.

La vera novità, dunque, sta ora nel fatto che la procedura non dovrà essere svolta manualmente di tanto in tanto, ma diventerà un monitoraggio costante ed automatico effettuato direttamente da Big G. Per attivare la funzione, dovrete recarvi nell'apposita pagina degli account di Google e inserire i dati che non volete appaiano sul web (numeri di telefono e indirizzi, per esempio). Fatto ciò, sarà direttamente la compagnia di Mountain View ad avvisarvi qualora questi ultimi dovessero comparire online.

Sfortunatamente, per il momento la funzione è disponibile solamente negli Stati Uniti. Tuttavia, è estremamente probabile che essa si faccia strada anche nel resto del mondo nel corso delle prossime settimane o dei prossimi mesi.