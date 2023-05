Niente dating online per i russi: anche Tinder chiude i battenti a causa della guerra

Pare che i russi non potranno più tentare nuove conquiste online a partire dal mese di giugno. Dopo l'introduzione degli appuntamenti al buio su Tinder, infatti, la compagnia-madre del social network per single, Match Group, ha interrotto tutte le operazioni in Russia a più di un anno dall'inizio del conflitto in Ucraina.

La notizia arriva dall'Impact Report 2023 di Match Group, con il quale l'azienda ha annunciato che tutti i suoi servizi non saranno più attivi in Russia dalla fine di giugno. Tra questi ultimi, ovviamente, troviamo anche Tinder. La mossa dell'azienda, arrivata a più di un anno dall'inizio del conflitto russo-ucraino e dal ritiro delle principali Big Tech da Mosca, è stata motivata con l'"impegno per la protezione dei diritti umani" da parte della compagnia.

Riporta comunque Engadget che Match Group non ha spiegato perché abbia deciso di ritirarsi solo oggi, a più di un anno dall'inizio delle ostilità in Europa orientale, dal mercato russo. Tuttavia, l'azienda ha anche spiegato che, proprio dal mese di marzo 2022, le sue operazioni europee sono state danneggiate in termini di volumi e di utili - probabilmente proprio dall'inizio del conflitto.

Secondo Reuters, quella di Match Group sarebbe una mossa dettata da ragioni di "prestigio". Jeff Perkins, Direttore Esecutivo di Friends Fiduciary Corps, infatti, ha dichiarato all'outlet londinese che la continuazione delle operazioni in Russia "non è un buon biglietto da visita" per l'azienda dietro a Tinder. A prescindere dalle ragioni dietro la decisione della compagnia, comunque, la popolare app di dating sparirà dai marketplace ancora attivi a Mosca a partire dal prossimo mese.

Ironia della sorte, mentre i russi si trovano impossibilitati a fare dating online, gli americani (o meglio, alcuni americani) non possono più dilettarsi in altre attività "ludiche" online: proprio oggi, infatti, lo Utah ha bloccato Pornhub su tutto il territorio statale, imponendo ai utenti che desiderano accedere ai contenuti della piattaforma di dotarsi di una rete VPN.