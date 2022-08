Dato sconcertante: è andato distrutto il 60% della superficie forestale

Uno studio pubblicato sulla rivista Environmental Research Letters, ha affermato che nel corso degli ultimi sessant'anni la superficie forestale pro capite è diminuita del 60%.

Che qualcosa stia uccedendo gli alberi è oramai palese. Il team di ricercatori del Center for Biodiversity and Climate Change, Forestry and Forest Products Research Institute (FFPRI) in Giappone hanno condotto lo studio analizzando il suolo forestale globale di tutto il mondo per capire come questo si sia modificato nel corso degli anni.

I risultati hanno dimostrato che dal 1960 al 2019 le foreste sono diminuite di 81,7 milioni di ettari ovvero più di tutta la superficie dell'isola del Borneo. Nello specifico le foreste sono diminuite da 1,4 ettari pro capite nel 1960 a 0,5 ettari pro capite nel 2019. Si tratta di una perdita evidente e sostanziale che rappresenta un vero e proprio campanello d'allarme non solo per la biodiversità ma anche per centinaia di milioni di persone di tutto il mondo che dipendono fortemente da questo ambiente.

Sarebbero, infatti, ben 1,6 miliardi le persone a subire questo forte e drastico impatto. Inoltre dalla ricerca condotta, i dati sembrerebbero supportare l'idea secondo la quale la diminuzione delle foreste si presenti soprattutto nei paesi a basso reddito e nello specifico nei tropici. I ricercatori sottolineano come con le campagne atte a conservare le superfici forestali nei paesi più sviluppati, la perdita di queste porti a spostarsi, e ad incidere di conseguenza maggiormente in quelli in via di sviluppo.

Ciò che sicuramente fa riflettere è come il calo dell'estensione forestale sia strettamente correlato all'aumento della popolazione mondiale. Forse dovremmo porci qualche domanda in più.

Cosa fare, inoltre, per salvaguardare le nostre foreste? Ad esempio proteggere gli alberi secolari!