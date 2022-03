David Beckham ha ceduto il suo account Instagram ad un medico ucraino

David Beckham ha annunciato di aver ceduto temporaneamente il controllo del suo account Instagram ad un medico ucraino, nel tentativo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficili situazioni in cui versa il paese europeo a seguito dell’invasione da parte della Russia.

L’ex calciatore di Real Madrid e Manchester United è da sempre molto attento alle iniziative benefiche ed è ambasciatore UNICEF. Dalla giornata di ieri, le sue storie Instagram sono caratterizzate da foto e filmati di Iryna, un medico che opera a Kharkiv, nell’est del paese, mentre fa il suo lavoro di medico nelle difficili circostanze di guerra.

Beckham in questo modo vuole “sfruttare” la portata dei suoi post ed i suoi 71,5 milioni di follower per far arrivare a più persone possibili le notizie su ciò che sta accadendo in Ucraina. In una delle storie, Iryna afferma che “i primi giorni di lavoro sono stati i più difficili, poichè abbiamo dovuto fare i conti con una serie di bombardamenti ed attacchi”.

“Sto consegnando i miei social media a Iryna, il capo del Regional Perinatal Center di Kharkiv, in Ucraina”, ha affermato domenica l’ex giocatore del Milan in un video pubblicato sul suo account Instagram . “Lì, sta lavorando con le madri incinte per aiutarle a partorire in sicurezza”.

E’ improbabile però che tali messaggi arrivino agli utenti russi, dal momento che come abbiamo avuto modo di spiegare Instagram è stato bloccato in Russia.