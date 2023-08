David Grusch, che ha svelato la 'verità' sugli UFO, sembra soffrire di problemi mentali

David Grusch, un veterano dell'Aeronautica e ex membro dell'Agenzia Nazionale Geospaziale-Intelligence, è tornato alla ribalta con accuse sensazionali contro il governo degli Stati Uniti. Grusch sostiene che il governo stia nascondendo prove di vita extraterrestre e lavorando per invertire l'ingegneria di reperti alieni.

Adesso, nuovi dettagli sulla vita personale di Grusch gettano ombre di dubbio sulle sue affermazioni. Secondo un rapporto di Ken Klippenstein per The Intercept, Grusch ha un passato turbolento, segnato da disturbo post-traumatico da stress e depressione grave.

Le informazioni ottenute attraverso una richiesta di libertà di informazione rivelano che Grusch è stato ricoverato in un programma psichiatrico dopo aver espresso pensieri suicidi alla moglie. Queste rivelazioni sollevano domande etiche e morali sulla responsabilità dei media e del pubblico nel dare credito a tali affermazioni.

Grusch, dal canto suo, sostiene di essere vittima di una cospirazione ancora più grande, accusando The Intercept di voler pubblicare un articolo che mette in luce le sue precedenti lotte personali con il PTSD, il lutto e la depressione. Ross Coulthart, un giornalista australiano specializzato in UFO, ha preso le parti dell'ex militare, sostenendo che il rapporto di Klippenstein sia un tentativo di screditare un patriota americano.

Tuttavia, la comunità online di appassionati di UFO è divisa, con alcuni che chiedono di non perseguitare Klippenstein, mentre altri rimangono scettici sulle affermazioni di Grusch.