David di Michelangelo: la storia dietro il simbolo del Rinascimento italiano

Il racconto della battaglia tra Davide e Golia è presente nel libro 1 di Samuele. Saul e gli Israeliti stanno di fronte ai Filistei presso la valle di Elah. Due volte al giorno per 40 giorni, Golia, il campione dei filistei, esce tra le linee e sfida gli israeliti a inviare un loro campione per decidere l'esito del combattimento.

Solo David, un giovane pastore, si offre volontario per la sfida.

Saul accetta con riluttanza e offre la sua armatura, che Davide rifiuta poiché è troppo grande, prendendo solo la sua fionda e cinque pietre da un ruscello. Davide e Golia si affrontano così, Golia con la sua armatura e scudo, Davide armato solo della sua roccia, della sua fionda, della sua fede in Dio e del suo coraggio. Davide scaglia con tutte le sue forze un sasso dalla sua fionda e colpisce Golia al centro della fronte: Golia cade con la faccia a terra, e Davide poi gli taglia la testa.

Tradizionalmente, Davide era stato ritratto dopo la sua vittoria, trionfante sul cadavere di Golia. Artisti fiorentini come Verrocchio, Ghiberti e Donatello raffigurarono tutti la propria versione del David in piedi sopra la testa mozzata di Golia. Michelangelo invece, per la prima volta in assoluto, sceglie di ritrarre il David prima della battaglia, ispirandosi, ovviamente, ai modelli classici (senza sapere che le sculture dell'antichità, in realtà, erano a colori).

Davide è teso: Michelangelo lo coglie all'apice della sua concentrazione. Sta in piedi rilassato, ma vigile, appoggiato su una posa classica nota come contrapposto. La figura sta in piedi con una gamba che sostiene tutto il suo peso e l'altra gamba in avanti, facendo riposare i fianchi e le spalle della figura ad angoli opposti, dando una leggera curva a S all'intero busto.

La fionda che porta sopra la spalla è quasi invisibile, sottolineando che la vittoria del David è stata di intelligenza, non di pura forza. Trasmette un'eccezionale sicurezza di sé e concentrazione, entrambi valori dell'“uomo pensante”, considerato la perfezione nel Rinascimento.