Davide VS Golia: e se il 'guerriero gigante' non lo fosse stato realmente?

Chi più, chi meno, tutti conoscono in breve la storia del piccolo, astuto e agile Davide contro il gigantesco Golia, il più noto guerriero filisteo. Un nuovo studio archeologico, tuttavia, potrebbe distruggere questo tassello fondante della narrazione biblica, rivelando che il gigante non fosse realmente così alto.

Arrivati ad Israele, nel 2019, l'archeologo Jeffrey Chadwick e il suo team di ricerca hanno iniziato a condurre degli scavi intorno a quella che, secondo gli studi biblici, doveva essere l'antica città natale di Golia, Gath.

Per quanto il mito biblico di Davide (padre del celebre re Salomone) e Golia rimanga tale, perché non vi sono evidenze scientifiche che possano provare al 100% l'esistenza di entrambi, Gath conserva una storia molto interessante di cui vale la pena riassumere alcuni punti.

Fondata probabilmente durante l'Età del Bronzo, tra 4700 e 4500 anni fa, la città subì una serie di ricostruzioni fino a diventare dominio dei filistei, gli odierni palestinesi. Con un successo militare dopo l'altro, il centro urbano raggiunse lo splendore durante l'Età del Ferro, contemporaneamente al periodo storico associato con l'ascesa del guerriero Golia.

Tuttavia, una minaccia incombeva: gli israeliti. Con tutta l'attenzione possibile, seguendo l'analisi degli eventi raccontati dall'Antico Testamento, è probabile che quest'ultimi riuscirono ad un certo punto a sconfiggere i filistei e a impedire loro di avanzare dentro i territori dell'odierno Israele.



Tuttavia, questo non pose fine alla loro esistenza. I filistei continuarono a sopravvivere, insieme alla città di Gath, fino all'arrivo delle truppe dell'impero assiro.

Chadwick, credendo che Gath coincida con l'odierno sito archeologico di Tell es-Safi (Israele), è riuscito a trovare dei reperti interessanti, che hanno, soprattutto, fornito dei dati più precisi su quella che poteva essere l'altezza delle mura (intorno ai 2,38 metri).

Sulla base di tutte queste informazioni, ad un incontro accademico annuale sugli studi orientali, il ricercatore ha esposto una teoria considerata "particolare": Golia probabilmente era un uomo comune, ma venne paragonato da uno scrittore del Vecchio Testamento come un guerriero possente dall'altezza e dalla forza grandi quanto le mura della sua città natale.

E' giusto precisare che molti all'interno del mondo accademico hanno sottolineato come sia "necessario condurre ulteriori ricerche per comprovare quest'ipotesi intrigante". Innegabilmente, però, rimane il fatto che il racconto biblico dell'Antico Testamento possa rivelarsi un'ottima base di partenza per poter studiare in maniera più approfondita la vera storia antica di Israele.