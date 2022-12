DaVinci Resolve arriva su iPad: il tablet Apple sempre più simile ai Mac

DaVinci Resolve è una delle app per l’editing video più popolari e potenti a disposizione degli utenti Mac. Quest’oggi gli sviluppatori hanno annunciato l’arrivo del tool anche su iPad, dove è disponibile anche una versione completamente gratuita scaricabile da App Store.

Pagando una tantum 114,99 Euro tramite gli acquisti in-app, gli utenti possono sbloccare funzionalità aggiuntive come:

La possibilità di lavorare con file di qualsiasi risoluzione fino al 6K

La modifica dei video con più di 60 FPS

Riduzione avanzata del rumore

Correzione della distorsione dell’obiettivo

Esportazione video con supporto per il 3D stereoscopico

Script di automazione

Funzioni di collaborazione avanzate per team più grandi

Coloro che non necessitano di queste feature, invece, possono affidarsi alla versione free che non richiede alcun acquisto e rappresenta la soluzione ideale per appassionati, vlogger e youtuber.

Con questo nuovo arrivo, gli iPad (soprattutto i nuovi iPad Pro con M2 e gli iPad con M1) si avvicinano ulteriormente ai Mac, soprattutto per coloro che sono soliti affidarsi ai MacBook per l’editing video. Ovviamente è garantito il pieno supporto anche alla Apple Pencil, che permette di scorrere in maniera più precisa la timeline.

DaVinci Resolve per iPad pesa 2 gigabyte ed è compatibile con tutti i tablet Apple basati su iPadOS 16 e versioni successivi, dotati almeno del chip A12 Bionic.