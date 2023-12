Si può davvero essere allergici al Sole? Ecco lo strano disturbo

Per quanto passare del tempo al Sole per abbronzarsi sia piacevole, un'esposizione troppo prolungata può portare a diversi problemi medici, come scottature e talvolta tumori della pelle. Ma alcune persone sembrano soffrire di un altro tipo di disturbo: una reazione allergica ai raggi solari particolarmente debilitante.

Strano ma vero, un'allergia al Sole esiste davvero, anche se questo termine indica in realtà una serie di sintomi diversi, causati da una risposta immunitaria ai raggi ultravioletti.

La forma più comune ed emblematica si chiama "eruzione cutanea da luce polimorfica" (PMLE), e si ritiene che colpisca un individuo su 10 nel mondo - con prevalenza nell'emisfero settentrionale - secondo il Journal of the European Academy of Dermatology & Venereology.

Il disturbo si presenta come uno sfogo della pelle, solitamente due ore dopo un'esposizione continua; Sfortunatamente, i ricercatori ancora non ne conosco le cause esatte, anche se in alcuni casi l'allergia può essere ereditaria, presentandosi con sintomi più gravi e con più anticipo.

Un'altra forma comune invece è l'eruzione fotoallergenica, le cui cause seguono il contatto con determinate sostanze sintetiche; tra queste possono esserci cosmetici e fragranze, in particolare quelli contenenti benzofenone, ma anche alcuni medicinali.

"Certi antibiotici, come tetraciclina e ciprofloxacina, farmaci a base di zolfo e l'isotretinoina, possono causare eruzioni fotoallergeniche," spiega la Dott.ssa e dermatologa Debra Jaliman. E a proposito, anche le creme solari creano spesso dei problemi.

Infine, esiste anche l'orticaria solare, che compare subito dopo l'esposizione. Si tratta però di una forma estremamente rara e dalle cause ignote. La dr.ssa Jaliman specifica che chiunque può sviluppare un'allergia al Sole, pur non avendo mai avuto reazioni avverse ai raggi UV; "ad esempio puoi prendere un antibiotico per anni senza effetti negativi, ma poi un giorno sviluppi un'allergia. Possono comparire nel tempo."

Purtroppo sappiamo quanto queste possano essere sconvenienti, soprattutto nel caso dell'allergia all'acqua.