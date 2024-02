Davvero bruttissime notizie: potremmo aver superato il limite di riscaldamento di 1,5°C

Una scoperta recente ci fa fermare e riflettere sulla direzione che stiamo prendendo. Secondo gli ultimi studi, sembra che il nostro pianeta abbia già superato il limite di riscaldamento globale di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, un traguardo che molti ritenevano ancora lontano.

Questo dato, che emerge da ricerche approfondite sulle temperature medie globali, suggerisce che le condizioni climatiche del mondo siano cambiate più radicalmente e rapidamente di quanto precedentemente riconosciuto.

La rivelazione che abbiamo già oltrepassato il limite stabilito nell'Accordo di Parigi del 2015 solleva interrogativi urgenti sulla nostra capacità di affrontare e mitigare i cambiamenti climatici (ecco cosa accadrebbe se fallisse realmente).

Sebbene alcuni scienziati del clima esprimano scetticismo riguardo a questa affermazione, i dati raccolti da spugne marine nei Caraibi orientali suggeriscono che le temperature preindustriali possano essere state più fredde di quanto stimato in precedenza, spostando di conseguenza in alto la soglia del riscaldamento attuale.

Questa nuova prospettiva non solo mette in discussione le nostre attuali strategie di mitigazione del cambiamento climatico ma sottolinea anche l'urgenza di adottare misure più incisive e immediate per ridurre le emissioni di gas serra (a tal proposito, i fertilizzanti azotati sono 265 volte più potenti rispetto alla CO2).



Insomma, questa non è una bella notizia.