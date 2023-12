Abbiamo trovato una cura per l'obesità? Questo studio sembra rivoluzionario

Gli ingegneri del celebre Massachusetts Institute of Technology (MIT), hanno da poco pubblicato su Science Advances un affascinante ed innovativo studio. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Che l’obesità sia irreversibile dal punto di vista cerebrale sembra oramai chiaro, ma semplificando al massimo la fisiologia dello stomaco, è opportuno ricordare che quando lo stomaco si distende (nel momento in cui ingeriamo cibo ad esempio), vi sono alcune cellule specializzate che inviano dei segnali al cervello attraverso il nervo vago al fine di creare (attraverso complessi meccanismi) il senso di sazietà.

Secondo gli autori, tale processo potrebbe essere in qualche modo controllato attraverso una semplice pillola alimentata da una piccola batteria all'ossido d'argento, che contiene al suo interno un elemento vibrante.



"Per qualcuno che vuole perdere peso o controllare l'appetito, potrebbe essere assunta prima di ogni pasto. Questo potrebbe essere davvero interessante in quanto fornirebbe un'opzione che potrebbe ridurre al minimo gli effetti collaterali che vediamo con gli altri farmaci attualmente disponibili", afferma Shriya Srinivasan, autrice dello studio.

Proprio attraverso la vibrazione infatti, si potrebbero "attivare a proprio piacimento" queste peculiari cellule creando quindi un illusorio senso di pienezza. Ma è davvero possibile?

Dopo aver somministrato la pillola ad alcuni animali 20 minuti prima di mangiare, i ricercatori non solo hanno scoperto che veniva stimolato il rilascio di ormoni atti a segnalare il senso di sazietà, ma si evince anche che la capsula riduceva l'assunzione di cibo da parte degli animali di circa il 40%.

L'attuale versione della pillola è progettata per vibrare per circa 30 minuti dopo essere arrivata nello stomaco, ma il team vorrebbe realizzarne una versione in grado di accendersi o spegnersi tramite comandi wireless dall’esterno. E gli effetti collaterali?

Al momento, il team fa sapere che nessun animale ha mostrato alcun segno di ostruzione, perforazione o altri effetti negativi. Dopo aver visto come fare diagnosi di autismo in modo alternativo, ecco l’ennesimo studio dalle incredibili potenzialità.

"Per molte popolazioni, alcune delle terapie più efficaci per l'obesità sono molto costose. Su larga scala, il nostro dispositivo potrebbe essere prodotto a un prezzo piuttosto conveniente", affermano gli autori stessi.