Siamo davvero fatti di polvere di stelle? Resterete delusi

“Il cosmo è dentro di noi. Siamo fatti di materia stellare. Siamo un modo per l'universo di conoscersi", disse tempo fa il grande Carl Sagan. Ma cosa intendeva esattamente lo scienziato con "materia stellare"? Non si riferiva alla polvere di stelle, ma piuttosto a un concetto più ampio e complesso.

Se analizziamo la composizione del corpo umano, scopriamo che circa il 99 percento è costituito da sei elementi principali: ossigeno, carbonio, idrogeno, azoto, calcio e fosforo. L'idrogeno, che rappresenta il 90 percento di tutti gli atomi nel nostro corpo, è l'unico elemento che non ha origine da processi stellari.

Per comprendere l'origine di quest'ultimo, dobbiamo tornare agli albori dell'universo, poco dopo il Big Bang, quando avvenne la nucleosintesi. In quel momento, l'universo era caldo e denso, e i quark, particelle fondamentali, si combinavano per formare protoni e neutroni. Man mano che l'universo si espandeva e si raffreddava, i protoni emersi dal plasma di quark-gluone formavano l'idrogeno.

Ma per formare elementi più pesanti come il carbonio, era necessaria la nucleosintesi stellare. Le stelle, attraverso la fusione nucleare, trasformano l'idrogeno in elio, e successivamente in carbonio, ossigeno e altri elementi pesanti. Quando una stella esplode in una supernova, disperde questi elementi nello spazio, arricchendo l'universo. Oltre alla fusione stellare, ci sono altri processi cosmici che contribuiscono alla nostra composizione.

Ad esempio, le collisioni tra stelle di neutroni sono responsabili della formazione di elementi pesanti come l'oro e il platino. Anche l'iodio, essenziale per il nostro metabolismo, ha origine da queste collisioni. E non dimentichiamoci dell'acqua, il composto più abbondante nell'universo, che si forma sia nelle regioni fredde dello spazio interstellare sia nelle atmosfere delle stelle fredde.

La realtà è che siamo il prodotto di una serie di processi cosmici complessi e affascinanti.