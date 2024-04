Ma davvero Google vuole far pagare per il suo motore di ricerca?

Google è pronta a cambiare paradigma per i motori di ricerca. Secondo quanto affermato, infatti, il colosso di Mountain View starebbe valutando la possibilità di implementare un sistema di abbonamento per consentire agli utenti di accedere alla ricerca potenziata tramite l’intelligenza artificiale.

Un recente rapporto online infatti indica che il colosso americano starebbe prendendo in considerazione l’importante cambiamento per Google Search, da affiancare al sistema attuale completamente gratuito. Le intenzioni sono di cavalcare l’onda dell’IA e monetizzare il più possibile.

Il Financial Time spiega che Google starebbe esplorando delle opzioni per implementare delle funzionalità di ricerca basate sull’intelligenza artificiale nei suoi piani d’abbonamento Premium, che sono già disponibili da tempo e che includono, tra le altre feature, la possibilità di utilizzare Gemini AI in Gmail e Docs.

Google avrebbe testato lo scorso maggio una sorta di nuova veste per il suo motore di ricerca, con risultati generati dall’intelligenza artificiale. Tuttavia, ciò non è mai arrivato nel motore principale in quanto le query d’IA richiedono una maggiore potenza di calcolo che influisce anche sui costi rispetto alle query generali. Ecco perchè l’eventuale lancio di una funzionalità di questo tipo potrebbe richiedere il pagamento di un abbonamento.

Al momento però Google ancora non ha preso alcuna decisione definitiva in merito, ma la cosa certa è che il motore di ricerca tradizionale, per come lo conosciamo e per com’è disponibile attualmente, non cambierà vesti e resterà disponibile. Coloro che però vogliono un’esperienza diversa, potrebbero dover pagare un abbonamento. Cosa ne pensate?

Qualche settimana fa, Google ha portato l’IA generativa anche in Google Maps.

SanDisk 128GB Ultra scheda microSDXC adattatore SD fino a 140 è uno dei più venduti oggi su